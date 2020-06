L

a guerra que inició el gobernador Jaime Bonilla Valdez contra los grandes consumidores que por años no pagaron el agua en el estado llegó a las puertas del Grupo Caliente. La empresa que encabeza Jorge Hank Rhon tendrá que pagar 36 millones de pesos o podría correr la misma suerte que el aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez, al que le cortaron el servicio y las conexiones al drenaje de la ciudad.

Hank no puede argumentar que exhibirlo como deudor es una estrategia política para descalificarlo, porque varios empresarios ya fueron obligados a saldar deudas de cinco años atrás, como marca la ley. Un hipódromo, un galgódromo, un casino y el estadio de los Xolos forman el complejo (dentro del cual también vive la familia Hank) que está en revisión.

Las encuestas con miras a los comicios del próximo año dicen que el empresario y ex alcalde de Tijuana es el único candidato a la gubernatura que garantiza al Partido Revolucionario Institucional mantener cierta presencia en el estado en 2021, hasta con 16 por ciento de los sufragios. Si él no se presenta a los comicios el tricolor no llegará ni a 5 por ciento, según los ejercicios demoscópicos. Pero a Hank tampoco le alcanza para ganar.