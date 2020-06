¿C

uántos clientes están incorporados al programa de diferimiento de pago de deudas de los bancos? La Asociación de Bancos de México dice que recibieron más de 8 millones 300 solicitudes. Habla la Asociación de que en conjunto tendrían un valor de 709 mil millones de pesos. Pero ¿habría que restar el numero e importe de las solicitudes no aceptadas? El programa es desventajoso para los clientes. No permite adelantar pagos parciales ni el total, no hay salida hasta cumplir cuatro meses. En ese lapso los bancos cobran intereses ordinarios pero dicen que no cobrarán moratorios. La mayoría de los créditos diferidos están en el sector de las Pymes y las tarjetas de crédito. El caso es que al cumplirse los cuatro meses las deudas comenzarán a ser exigibles y los bancos se encontrarán con la realidad de que sus clientes no tienen dinero. No tenían cuando comenzó el programa, menos tendrán al final, después del encierro. En estas difíciles circunstancias, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció que los bancos restructurarán las deudas. Suena bien ¿pero cuáles serán las condiciones? Ganaron al diferir los créditos –representan el 80 por ciento de su cartera– pues no tuvieron que registrarlos como cartera vencida. Este tema es uno de los más difíciles que enfrentará el secretario Herrera.

Los números no le favorecen

Todo se está volteando en contra de las posibilidades de Trump de relegirse. Le falló la concurrencia en su primer acto formal de campaña, en Tulsa, Oklahoma, este fin de semana. Las encuestas le son desfavorables, muestran una ventaja del candidato del Partido Demócrata de 10 por ciento. Pero en la elección pasada los encuestadores fallaron. Daban por seguro el triunfo de Hillary Clinton y no atinaron. La revista The Economist, una de las más prestigiadas internacionalmente, lanzó un modelo econométrico que se actualiza diariamente. No sólo toma en cuenta los sondeos de opinión sino que agrega los principales indicadores económicos. Según este mecanismo, si las elecciones hubieran sido el día 20 de este mes Biden hubiera ganado de calle a Trump en la votación del colegio electoral. Concede a Biden 339 votos contra 199 de Trump. Se requieren 270 para ganar. The Economist concluye que la ventaja de 10 por ciento que le conceden las encuestas a Biden es poco generosa; en realidad, sostiene, sus posibilidades de ganar llegan a 87 por ciento.