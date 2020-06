Eduardo Murillo y De La Redacción

Lunes 22 de junio de 2020, p. 26

La madre, una hermana y una prima del líder del cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, fueron capturadas en Celaya, Guanajuato, en posesión de alrededor de 2 millones de pesos en efectivo y un kilogramo de una sustancia con las características de la metanfetamina.

Fuentes del gobierno federal confirmaron la identidad de las detenidas y su parentesco con Yépez Ortiz. Se trata de María Ortiz, madre del líder delincuencial; Juana Yépez Ortiz, su hermana, y Rosalba, su prima.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que estas mujeres son presuntas operadoras financieras del CSRL y que su aprehensión provocó diversos ataques, entre ellos el incendio de 21 automóviles, seis negocios y un lote baldío.

En la operación realizada la tarde del sábado, en la que fueron aprehendidas 26 personas, participó personal de la 12 Región Militar, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en cumplimiento de una orden de cateo a un domicilio ubicado en el poblado de San Isidro Elguera, municipio de Celaya. Las tres mujeres, el dinero y la sustancia decomisada fueron puestas a disposición de las autoridades.

Horas después de la operación de las fuerzas estatales y municipales, El Marro difundió en las redes sociales un video en el que dijo que no hay palabras para agradecer a la banda de varios municipios el apoyo brindado a su familia,

“Les agradezco de a madre, y sí quisiera que me echaran la mano un poco más para arriarle con estos pinches putos, porque esas son mamadas, porque como quiera entre cabrones no pasa nada.

Siempre voy a estar con ustedes hasta que me cargue la verga, siempre los voy a apoyar, siempre me voy a rajar bandera con estos hijos de su puta madre, de aquí hasta que nos lleve la verga, aunque me quede solo, aunque me dejen solo como un pinche perro, me les voy aferrar, putos , concluyó con la voz quebrada, al borde del llanto.