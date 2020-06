Casa Patas, inaugurado en 1988 en el barrio de Lavapiés y considerado un templo del flamenco de Madrid, es un tablao típico: una sala pequeña, con un escenario reducido y unas 120 sillas muy próximas, que imposibilita que salgan las cuentas si se reduce el aforo, según Guerrero.

Rodeado de fotos de artistas que actuaron allí, como Diego El Cigala, Sara Baras, Pepe Habichuela, Estrella Morente y Tomatito, y de asiduos espectadores, como el fallecido guitarrista Paco de Lucía, expresó que el cierre ha sido muy difícil de sobrellevar , sobre todo por haber despedido a 25 personas, algunas con 20 años en Casa Patas.

Junto a un gran retrato de su padre, el ya fallecido fundador del tablao, Guerrero comentó que añorará su ambiente fantástico. Esa barra en la que te podías encontrar a artistas, aficionados, gitanos, andaluces, madrileños, alumnos de la escuela (de flamenco de la Fundación Casa Patas), turistas de cualquier parte del mundo .

En Barcelona, Mimo Agüero intenta evitar que corra la misma suerte el Tablao de Carmen, abierto hace tres décadas en honor a Carmen Amaya, figura universal del flamenco.

Hasta que el turismo no haya vuelto a la normalidad, con el ritmo que había antes, no podremos abrir , advirtió Agüero, responsable de la sala. Como no nos ayude el gobierno, no sabemos qué vamos a hacer , afirmó.