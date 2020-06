Braulio Carbajal

México se enfrenta al mayor desafío económico de los últimos 25 años y la crisis aún no toca fondo, advirtió el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). Enfatizó que en esta ocasión Estados Unidos no será el factor que reactive la producción mexicana.

Para José Luis de la Cruz, director general del IDIC, si Arturo Herrera, secretario de Hacienda, tiene razón y la economía cayó 19 por ciento en abril, México está en una espiral descendente y su contracción está en niveles no vistos desde 1932, cuando la economía cayó 14 por ciento.

“Por sí sola, dijo, una caída de esa magnitud obliga a una revisión y modificación profunda, tanto de los pronósticos de crecimiento económico como de la estructura de ingreso y gasto público. A reserva de que el gobierno considere que la afectación es temporal o la ayuda llegará del exterior, como pasó en 1995 o en forma indirecta, en la crisis global de 2009.