La búsqueda de la identidad en un mundo confuso, de prejuicios, donde no se acepta que un niño juegue con maquillaje o que se sienta bien usando ropa femenina. Buscar en un mundo donde no está permitido ser.

Este tema es importante para los niños, sobre todo porque ellos, independientemente de si van a ser homosexuales o no, siempre buscan su identidad; era importante que los papás vieran que es de suma importancia respetar esta búsqueda, no frustrarlos, dejar que exploren, y que sirva como referente de lo difícil que puede ser para un chico pasar de etapa en etapa; pero también, cuando juegan asuntos como la homosexualidad, y no hay apoyo de los papás, el camino es más difícil. Intentamos crear conciencia para que se les dé la oportunidad de descubrirse sin prejuicios y sin miedos , expresó Jonathan Daí.

Otro propósito al presentarlo de manera virtual fue hacerlo de la forma más cercana posible al teatro , señaló el director Claudio Hochman.

Es contar esta historia que no sea solamente para los niños, sino para públicos de todas las edades y pensar, al mismo tiempo, cómo hacer para que llegue .

Después del estreno virtual, Lourdes Pérez Gay destacó que fue una experiencia magnífica con todo el estrés que me produce. Mi hijo dice que es una adicción a la adrenalina. Es un gran riesgo, no sólo por la actuación, sino por lo técnico. Es extraño saber que no estás en el mismo espacio físico, pero al mismo tiempo estás cerca. Cuando te hallas en el teatro te das cuenta de qué falla y cómo se acomoda. Todo esto es totalmente diferente, nuevo; me entusiasmó muchísimo todo .

Tú eres tú se presenta otra vez el 25 y 26 a las 19 horas, y el sábado a las 16 horas. La dinámica para obtener los boletos se dará a conocer en las redes sociales de La Titería (en Twitter y Facebook: @latiteria).

Para conocer el proceso creativo de esta puesta en escena, puede visitar el sitio https://www.marionetas.com.mx/ procesocreativo-tuerestu