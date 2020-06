Reyes Martínez Torrijos

La canadiense Anne Carson es el milagro de la poesía actual; es tan exacta, precisa y rigurosa que trasmite confianza al lector en que lo que está diciendo es un sentimiento genuino que ha sentido, procesado y trabajado emocional, intelectual y espiritualmente , dice Jeannette L. Clariond, curadora de Vaso Roto Ediciones.

El sello independiente ha publicado los poemarios Decreación, Albertine, Nox, Tipos de agua y Si no, el invierno, de la escritora que obtuvo este jueves el Premio Princesa de Asturias de Letras. Además, prepara la próxima publicación de una versión de Economy of the Unlost.

La también poeta y traductora explica a La Jornada: “Nos encontramos ante una voz humilde que no está preocupada en el afuera sino por lo que está encontrando dentro de ella misma y lo está compartiendo con los otros. Eso es una gracia y un don. Es una iluminación.

Anne Carson nos está admitiendo en su universo y, entre más nos adentremos en sus metáforas, en sus imágenes y en su sabiduría, vamos a ser más felices. Leerla te da una suerte de remanso, porque te da respuesta a tus preguntas más simples de todos los días. Es una peregrina. Metafóricamente da a sus lectores sed, peregrinaje, luz y adentramiento.

Clariond agrega que Carson se adentra en la profundidad y en la complejidad de algo que te da a ver de manera sencilla. Hace accesible todo lo que toca y esta es su gran bendición. Ha hecho que los jóvenes vuelvan a los clásicos sin que nos tuviéramos que esforzar por ello. Son quienes mejor la saben leer .

Refiere que cuando presentó Nox en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, “estaban puros veinteañeros. Preguntaban sobre Albertine, libro que ella escribe porque todos los días a la hora del desayuno leía a Marcel Proust y hace todas las preguntas que se le ocurren”.