n su espléndida columna de los jueves, el poeta David Huerta suele ilustrarnos sobre los libros y autores que frecuenta o ha dejado de hacerlo, cuando no sobre la realidad y sus mutaciones que lo llevan, nos llevan, a cambiar de latitud y altura para descubrir a un Alfonso Reyes puertorriqueño o al propio David con poncho quiteño o chicha peruana. Tales son, pues, las licencias que sólo el poeta puede darse y disfrutar. A nosotros, simples terrícolas sin territorio ni hábitat, sólo nos queda gozar de su lectura.

Este jueves nos receta, para empezar, un verso de Paul Eluard traducido por Alberti y María Teresa León, que lo lleva a exclamar ¡Cuántos comunistas en tan poco espacio! El verso que dice: Mirad cómo trabajan los constructores de ruinas! , le sirve a David de plataforma para advertir: Las ruinas del INAH no se van a parecer a las de nuestro pasado prehispánico, que ese instituto ha resguardado durante tanto tiempo; las ruinas del INAH, alguna vez orgulloso y enorgu-llecedor, serán la horrible consecuencia de una devastación secular ordenada por la sinrazón de Estado que desdeña la cultura, el arte, el pensamiento, la ciencia . Y, el poeta agrega: No sabemos, nadie sabe, si el recorte se llevará a cabo. La sola amenaza es motivo de inmensa pesadumbre . No incertidumbre, como hemos acostumbrado a llamar la circunstancia determinada por el bicho, sino pesadumbre porque el daño está hecho.