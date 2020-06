Subrayó que los adultos jóvenes no sólo son susceptibles a contagiarse y enfermar, sino que aumentan el riesgo de transmitir el virus a sus familias .

La dependencia detalló que este rango representa tres veces más que los contagios en adultos mayores de 65 años, que representa 10.7 por ciento del total de casos positivos , por lo cual el gobierno estatal exhorta a la población de adultos jóvenes a no bajar la guardia y quedarse en casa siempre que sea posible .

Por ello, la Secretaría de Salud recomendó que en caso de salir al espacio público, los adultos jóvenes deben observar las medidas de prevención: el uso adecuado de cubrebocas (bien colocado, tapar la nariz, no traerlo en la papada, cambiarlo si se humedece y no tocarlo sino ponerlo o retirarlo por las cintas), lavado frecuente de manos con agua y jabón, utilizar gel-alcohol, no acudir en grupo a zonas de comercio y otras, buscar las horas de menos concentración para hacer compras y acudir siempre en solitario .

Hasta el cierre de este viernes en Jalisco se tienen 8 mil 383 confirmados de marzo a la fecha. De ellos, mil 780 son activos (personas que iniciaron con síntomas en los pasados 14 días), además de 432 defunciones.