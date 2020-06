Para reducir la violencia y la discriminación que las mujeres y todas las sexualidades sufren en países de América Latina (AL), se requiere la transformación de la sociedad, pues las normas y políticas públicas no han logrado disminuir o hacer que esa problemática retroceda, de acuerdo con Rita Laura Segato, profesora emérita de la Universidad de Brasilia.

La profesora de antropología y bioética en la Cátedra Unesco de lainstitución brasileña sostuvo que la sociedad que causa los problemas también se transforma mediante el trabajo de reflexión. Sin esta última y sin una trasformación de las conciencias mediante discursos que consigan dar palabras, nombrar la dificultad que enfrentamos, no hay camino.

Las normativas no tocan las conciencias, y una legislación que no persuade ni disuade no tiene existencia material, abundó la especialista.

Señaló que las universidades pueden ser espacios comunales donde se pongan en práctica algunas formas de juicio popular, con estructuras, espacios y tiempo donde la institución delibera sobre un hecho, acusación, daño a una mujer o persona con sexualidad disidente. Es posible generar otras formas de justicia, evitando llegar al linchamiento sumario, donde lo pedagógico del tribunal sea más importante que la propia condena , destacó Rita Laura Segato.

Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la Igualdad de Género, indicó que es la primera vez que se realiza una capacitación de esta naturaleza, dirigida a los funcionarios y autoridades de la UNAM.