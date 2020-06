Fernando Camacho Servín

Por estar en el momento menos indicado y con personas que no valía la pena tener de amigos , a sus escasos 17 años de edad Nick Reyes (nombre ficticio para ocultar su identidad) se vio involucrado en un proceso penal que le costó una acusación por homicidio calificado y una sentencia de tres años de prisión.

Gracias a una reforma aprobada en 2016 –que dio lugar a una ley general–, al ser menor de edad obtuvo un castigo no mayor a cinco años de cárcel y la posibilidad de que, al salir de su periodo de detención, no tuviera antecedentes penales.

Hoy, a sus casi 20 años de edad, Nick está buscando rehacer su vida. Trabaja de guardia de seguri-dad en un fraccionamiento de la ciudad de Torreón, Coahuila, y entre sus planes inmediatos está terminar el bachillerato y encontrar un empleo estable, de preferencia en las fuerzas armadas.

Recién salí (de la cárcel) en mayo y lo único que tengo en mente ahorita es terminar la preparatoria y meterme a trabajar al Ejército. Si no se puede, me meto a trabajar con mi papá, que también es guardia. Prefiero andar con alguien que conozca a personas que no conozco , sentencia el muchacho.

Nick es uno de los usuarios de la página web Restart, un proyecto que la organización civil Documenta está a punto de echar a andar y cuyo propósito es fomentar la reinserción social y laboral de adolescentes que estuvieron en conflicto con la ley o privados de la libertad.

La idea es brindarle a los jóvenes información diversa sobre los programas sociales o servicios que pueden utilizar en las ciudades donde viven, así como allegarles las ofertas de trabajo que empresas e instituciones académicas ofrecerán para ellos, en un ánimo de corresponsabilidad social entre diversos sectores para evitar que reincidan en conductas fuera de la ley.

Sofía Talamantes, coordinadora del programa de sistema penitenciario y reinserción social de Documenta, explicó que la plataforma surgió en el contexto de un proyecto titulado Prevención comunitaria de la reincidencia en adolescentes en conflicto con la ley, que se puso en marcha hace dos años en las ciudades de Saltillo, Coahuila, y Ensenada, Baja California.