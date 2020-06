Andrea Becerril y Fernando Camacho Servín

El Senado revisará la situación de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, quien fue nombrada por esa cámara en diciembre pasado por cinco años, ya que grupos de víctimas anunciaron que harían llegar una denuncia, comentó la senadora de Morena Antares Vázquez.

En caso de que decidiera dejar el cargo, recalcó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, tendría que presentar su renuncia ante el Presidente de la República, quien propuso su nombramiento. El Ejecutivo tendría que enviar una nueva terna al Senado, para elegir a otro titular.

Hay muchas quejas de las víctimas, que recientemente se apostaron ante Palacio Nacional, donde entregaron una carta en que piden la renuncia de Mara Gómez, que se nos dijo, se hará llegar al Senado , expresó Vázquez.

Agregó que el lunes, cuando se reunirá la Comisión Permanente, es posible que se le haga llegar esa carta. Necesitamos tener más elementos de juicio para saber lo que procede.

En medio de la incertidumbre sobre la permanencia de Gómez Pérez al frente de la CEAV, las personas que se encuentran desde hace más de dos semanas en plantón frente a Palacio Nacional insistieron en que no se retirarán mientras la funcionaria permanezca en el cargo, a pesar de que el estado de salud de muchas de ellas ha empeorado.

Sabemos que Mara renunció, pero no se ha ido. La noticia nos había sentado bien, porque sentíamos que ya se había escuchado a las víctimas, pero ahora no sabemos cómo reaccionar. Nadie del gobierno se ha tomado la molestia de informarnos nada y que nos diga si pasó eso o no , lamentó Karla Guerrero.

La mujer –originaria de Xalapa, Veracruz, y quien busca a su esposo desaparecido desde marzo de 2014– alertó que muchas de las personas que se encuentran en el plantón desde el 4 de junio han comenzado a sentirse mal por estar a la intemperie durante tantos días.