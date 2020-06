Q

uerida Nora:

Lo que me reclamaste la semana pasada ahora te lo reprocho a ti: hermanita, ahora fuiste tú quien dejó descolgado el teléfono y necesito hablar contigo, aunque luego te pongas a sermonearme. Por cierto, te aclaro que mi cel no está en buzón –según dijiste como de costumbre –, sino inservible: estaba desinfectando con cloro el water y se me cayó dentro de la taza. ¿Sabes lo que hice, aparte de morirme del asco? Ponerme a llorar.

Andrés me dijo que no era para tanto. Que lo pusiera en el sol para que se secara. Se me hizo fácil seguir el consejo, lo malo es que traía los guantes puestos y como me entorpecen mucho el movimiento de las manos, al asentarlo en el marco de la ventana se me cayó a la banqueta. Afortunadamente, a esas horas estaba llegando el trompetista que viene a tocar a diario y pudo recoger los pedacitos de mi cel. Luego, muy amable, subió a entregármelos. Es alentador saber que todavía quedan personas honradas en este mundo. Lo digo en serio.

II

Como siempre, tengo muchas cosas que decirte, pero antes quiero felicitarte por haberles pedido a tus alumnos que escribieran una composición para el Día del Padre. Me sorprendió que este domingo fuera a celebrarse, porque alguien me dijo que sería hasta agosto. Lo importante es que logremos llegar a esas alturas del año menos presionados, que las semanas de confinamiento empiecen a convertirse en un mal recuerdo de lo que llamo la era del cloro .

Como sabes, odio el olor de los desinfectantes porque me recuerdan cuando íbamos a visitar a mi papá al hospital. Sin embargo, me guste o no, ahora tengo que soportar todo el tiempo el del cloro. Me obsesiona tanto que la otra noche soñé que de la llave del fregadero, en vez de agua, salían chorros y más chorros de desinfectante.

Tal vez se deba al encierro ya tan prolongado, pero noto muchos cambios en mí, y me temo que no son para bien. Me he vuelto asustadiza, obsesiva, irritable y últimamente me ha dado por tener pesadillas. Por ejemplo que estoy atrapada en un incendio o que conforme bajo la escalera de mi casa los escalones se van desmoronando. Hay noches en que, por temor a esa especie de alucinaciones, no quiero irme a dormir.

¿Sabes, Nora? A veces tengo la impresión de estar enloqueciendo, y eso sí me da pavor. Andrés dice que no me preocupe tanto, apenas salgamos del confinamiento se me pasará. No estoy tan segura ni creo que logremos olvidar lo que hemos experimentado en estos meses, me refiero sobre todo a la sensación de miedo y a la incertidumbre de lo que pasará cuando volvamos a la nueva normalidad .

III

¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo la entiendes? Si no te hubieras olvidado de colgar tu teléfono me contestarías ahora sin tener que esperarme hasta que podamos hablar. ¿Te das cuenta de que nunca hemos dejado de hacerlo? Cosa rara, porque a veces las familias, las hermanas, acaban por distanciarse.