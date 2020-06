M

ítico pastor y predicador emérito de la histórica iglesia interconfecional Riverside de Nueva York, en entrevista con Bill Moyers, en CNN, James Forbes añade que esas protestas son un milagro de proporciones bíblicas . Señala que esta diversidad en los marchistas sugiere que hay un espíritu dinámico trabajando , que aun en estos tiempos horribles se está manifestando la gracia de Dios. El reverendo Forbes, quien fue anfitrión en su iglesia de Nelson Mandela, Hugo Chávez y Fidel Castro, además de uno de los grandes impulsores de la celebración del Juneteenth (día de la emancipación de los esclavos en la potencia del norte), expresa que hay una fealdad en la manera en que el gobierno está manejando la pandemia y las protestas , lo cual nos permite ver que no se trata de un congresista, un alcalde, un gobernador , con acciones individuales de mezquindad y crueldad . Lo que vemos en Estados Unidos es todo un sistema, toda nuestra sociedad tiene una malignidad de prejuicio racial, clasista y fanática . No obstante, opina que se aprecian cambios de mentalidad y ya no volveremos a ver más de lo mismo después de los acontecimientos vividos este año.