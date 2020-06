Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 21 de junio de 2020, p. 22

Nueve días antes de que entre en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el país tiene pendientes en materia laboral, enfrenta amenazas de quejas por trabajo infantil y el sector empresarial está un poco asustado por cumplir la reforma a la Ley Federal del Trabajo, manifestaron especialistas.

Raúl Maillard Barquera, presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), comentó que falta que el Congreso mexicano apruebe seis reformas para cumplir los compromisos adquiridos y se prevé que éstas se realizarán al vapor en los días siguientes.

Hay faltantes en materia laboral, agregó, pues aún no están listos el centro conciliatorio, los juzgados laborales y no se han efectuado exámenes para definir a jueces y conciliadores, así como la infraestructura para cumplir, porque no existen recursos materiales y económicos.

No es falta de capacidad de las autoridades. Es un tema de tiempo muy escaso para prepararnos a un cambio al que se nos obligó.

Agregó que el gobierno federal no es pasivo, pues ha avanzado de manera eficaz en materia de libertad de asociación, derecho de negociación colectiva y legitimación de estatutos y contratos colectivos de los sindicatos.

Maillard Barquera destacó que los socios del norte buscan pegar a México mediante denuncias anónimas sobre trabajo infantil, que supuestamente ocurre en empresas que producen jitomate, chile y berries.

Explicó que existe desventaja, pues las denuncias anónimas obligan a que las compañías dejen de exportar al mercado estadunidense hasta que demuestren su inocencia, lo cual implica un proceso tardado a pesar de que se utilice el panel de respuesta rápida que propone el anexo 31-A.

Es preciso, apuntó, que se documente toda la cadena productiva de la horticultura para evitar que eso suceda. Hay que demostrar desde antes que somos inocentes , enfatizó.