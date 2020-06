a reforma a la educación que está generando la pandemia no sólo vuelve visible la desigualdad y verticalidad del sistema educativo mexicano, también las agrava. Así, por ejemplo, con la decisión autoritaria y unilateral de continuar con el programa oficial de estudios mediante Internet y otros medios, sólo en el nivel básico quedaron fuera 5 millones de estudiantes. Y ahí se cuentan los de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y de las zonas pobres de otras muchas entidades. La cifra la ofrece el mismo secretario Moctezuma cuando señalaba sin matiz y como logro: pese a la contingencia, 80 por ciento de los maestros y estudiantes de educación básica se mantienen comunicados con la estrategia Aprende en Casa (mayo 15, https://www.eluniversal.com.mx /nacion/coronavirus-pese-contingencia-80-de-maestros-y-estudiantes-se-mantienen-comunicados-sep ). Si el dato es cierto (y no mayor), eso ya significa que de los 25.4 millones que cursaban educación básica, 5 millones (20 por ciento) han quedado fuera. La última vez que ocurrió algo tan grave fue hace casi 40 años, en la década de los 80, cuando la decisión gubernamental ante la crisis de la deuda arrasó con la educación mexicana y dejó sin escuela a alrededor de 2 millones de niños y niñas de primaria y secundaria (y pasaron años para que se recuperara la matrícula original). En otros niveles alguna evidencia fragmentaria sugiere una tendencia similar. Así, en la UAM, el rector Peñalosa informaba que está tomando clases de manera remota alrededor de 90 por ciento de los estudiantes de licenciatura y 70 por ciento de posgrado ( Boletín UAM 306a, 3/6/20). Si las proporciones son correctas, significa que más de 5 mil jóvenes simplemente ya no están en el horizonte de esa institución (matrícula total: 50 mil en 2018).

Es decir, la reforma de la educación de la pandemia incluye un proceso de despojo creciente de territorios antes accesibles incluso físicamente, a las comunidades. Por ejemplo, cómo organizar las clases e investigaciones durante una contingencia, es un tema no previsto y, por tanto, en la UAM, le corresponde al máximo órgano colegiado (Ley O., 13, IV: conocer y resolver lo que no es competencia de ningún otro órgano ). Sin embargo, en la UAM, como en la SEP, las autoridades se aprestan a decidir si la educación será virtual, híbrida y en qué grado, cómo, cuándo. La epidemia no cede en el Valle de México y en no pocas entidades, pero tampoco mengua la determinación de continuar con decisiones verticales y discrecionales. Aunque a quienes se reservan la decisión (y por tanto asumen la responsabilidad total) el camino no les sea claro. “Me preguntan qué va a pasar –dice el rector UAM en Colegio Académico–; no lo sé, no soy adivino, tengan confianza, tengan fe”. Más que apelar al espíritu, lo que deberían hacer las cúpulas institucionales y la SEP es dirigirse hacia abajo y escuchar qué está pasando entre estudiantes, maestros, administrativos. Un ambiente de certidumbre no se construye con decisiones remotas e inconsultas, oyendo voces e intereses ajenos, sino abriendo puertas y ventanas a la discusión y acuerdos con las mayorías de los involucrados: sesiones virtuales autoridad-comunidad. A los confinados, al menos, la libertad de palabra.

PD: Y a Susana Prieto, universitaria presa por alzar la voz en favor de obreras maquiladoras, sólo libertad.

*UAM-Xochimilco