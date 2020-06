Ér

ase que se era un príncipe tan…, pero tan-tan…, que parecía campana. Quiero decir que el hombre iba a tiro por viaje o por tañido, de manera que, para evitar confusiones y que se entendiera como es debido a un personaje de alcurnia, sus más allegados optaron por procurarle la compañía de un Explicador.

Dicho cargo no estaba contemplado en la nómina oficial, pero no fue difícil hacer una recóndita maniobra para retribuirlo muy bien. Lo cierto es que se encontró alguien lúcido, de buena dicción y buen conocedor de la que, para el Príncipe, era una compleja secuencia del sujeto, el verbo y el predicado. Además, el escogido tenía otra cualidad no tan rara: había surgido del pueblo y estuvo presto a luchar por él con el ánimo de nunca volver a pertenecerle.

Gracias a su Explicador, pues, nuestro Príncipe podía decir cualquier cosa porque de inmediato saltaba su colaborador a la palestra para dejar claro “lo que su excelencia quiso decir…”

El caso es que, a la postre, la ciudadanía nunca supo a ciencia cierta si lo que decía el Explicador era en verdad lo que el Príncipe quería o correspondía al deseo de él mismo o al de la Principesa, quien tenía también mucha vela en el entierro.