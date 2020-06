De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 20 de junio de 2020, p. 13

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que fue él quien ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, durante el operativo militar del 17 de octubre del año pasado en Culiacán, Sinaloa. Subrayó que ya no hay injerencia del gobierno de Estados Unidos ni de agencias del extranjero en la política de seguridad interna.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y se dejara en libertad a este presunto delincuente –cuyo nombre no mencionó– para no poner en riesgo a la población, porque iban a perder la vida, si no lo suspendíamos, más de 200 inocentes”, señaló ayer. Añadió que dos días después el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le ofreció apoyo. Aunque parezca increíble , ha dado ejemplo de respeto, dijo.