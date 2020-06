En la actualización de su declaración patrimonial, el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los únicos ingresos que percibe son los del cargo de Presidente de la República y reportó que no tiene ningún bien inmueble ni vehículo, además de que no participa en ninguna empresa o sociedad ni tiene cuentas bancarias distintas a su tarjeta de nómina.

En esa misma ocasión, afirmó: no he adquirido ningún bien, no tengo dinero en el banco, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan, y eso lo administra Beatriz (Gutiérrez Mueller, su esposa). Yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido, no ahora, llevo así 30 años .

Lo que sí reconoció a principios de mes es tener ahorro y manejar su efectivo por si requiere algún gasto, acerca de bienes, no he adquirido nada, no tengo nada que me pertenezca, ya la casa de Palenque, Chiapas, la entregue a mis hijos. Claro que mediante un procedimiento legal en la que ellos pueden disponer de la casa cuando yo ya no esté, cuando yo pase a mejor vida .

Esta es la primera ocasión en que los servidores públicos presentan su declaración patrimonial con los formatos aprobados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ahora todos los informes sobre riqueza personal, ingresos y conflictos de interés de los empleados del gobierno serán públicos, pero se podrá reservar, a petición del interesado, la información relacionada con cónyuges, dependientes económicos y particulares con los que el trabajador tenga vínculos comerciales, por ejemplo.