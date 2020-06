De La Redacción

Sábado 20 de junio de 2020, p. 7

Ya no hay cabida para simuladores , lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto de transformación, aseguró en Cuernavaca, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al advertir que vendrán más renuncias de funcionarios, tras las dimisiones de Mónica Maccise como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de Asa Cristina Laurell a la Subsecretaría de Integración de la Salud. Afirmó que ayer también dimitiría Mara Gómez Pérez a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); tras mirar a la secretaria de Gobernación, el Presidente afirmó: ya también renunció. Hoy (ayer)también .

A pregunta expresa de la prensa, el mandatario anunció que hará una revisión de más de 100 organismos autónomos para, en su momento, desaparecerlos, incluso con una reforma constitucional para reducir el aparato burocrático. Ayer exhibió que la Comisión Reguladora de Energía tiene 551 plazas, al mencionar que en el periodo neoliberal se crearon instancias para simular combates en diferentes ámbitos, mientras estaban privatizando, saqueando, violando derechos humanos .

López Obrador insistió en que no cejará en denunciar la corrupción, a pesar de las protestas en contra, como las del PAN con tintes electorales , porque estoy acostumbrado, son mi mero mole ; incluso comentó que sería bueno para la vida pública que Elba Esther Gordillo hablara sobre el fraude electoral que se cometió en su contra en 2006 para imponer a Felipe Calderón con el apoyo de gobernadores hasta del PRI, como Eugenio Hernández, actualmente encarcelado. También podría hablar, instó, y todos los involucrados.