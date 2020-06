En entrevista por separado coincidieron en que esta aplicación, que promete medir el nivel de oxigenación del cuerpo, pero no tiene sistema infrarrojo ni la precisión para hacer una medición correcta en el paciente, no se le considera una opción viable .

Recordaron que toda persona que se sienta extenuada o cansada por actividades cotidianas o tenga coloración azul o morada en uñas y boca debe acudir de forma inmediata al médico .

Silva señaló que los oxímetros son equipos que parecen una pequeña pinza que se coloca en un dedo, casi siempre el índice, y en menos de un minuto da una lectura confiable de la función pulmonar del paciente, la cual debe estar por arriba de 90 a 92 de saturación , pues de lo contrario se debe acudir a recibir atención médica.