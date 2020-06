Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 20 de junio de 2020, p. 5

El Tren Maya no tiene sentido para el futuro ni para una sociedad de bienestar en la que realmente las pandemias no tengan tanto lugar. Es un proyecto colonial del siglo XVI o XVII que no debe seguirse en el siglo XXI, señaló el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos.

Al participar en el cierre del webinario internacional Pos-Covid, posneoliberalismo: la pandemia y el futuro de América Latina, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, el científico social lusitano aseguró que le pediría al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga ese proyecto del Tren Maya.