Periódico La Jornada

Sábado 20 de junio de 2020, p. 2

Santiago. Autoridades chilenas negaron haber aplicado la llamada inmunidad de rebaño , que supuestamente avalaría una política de contagio progresivo de la población, versión que circuló en redes sociales después de que los datos de la Universidad Johns Hopkins mostraron que Chile se convirtió en uno de los principales focos del nuevo coronavirus, en especial la capital, Santiago. Declaraciones erráticas de funcionarios exacerbaron la creencia de que el gobierno estimulaba el contagio.

Las versiones de que se promovía el contagio masivo en Chile surgieron cuando se superó el umbral de 4 mil muertes y de 231 mil contagios, en momentos que la pandemia avanza con gran velocidad en América Latina, teniendo a Brasil como la nación más afectada, con más de un millón de enfermos y casi 50 mil defunciones.

Luego de tres meses de medidas sanitarias fallidas, Chile se convirtió en uno de los principales focos de la pandemia en el mundo, especialmente Santiago, la capital, que con 7 millones de los casi 18 millones de chilenos, ahora es la cuarta ciudad con más contagios, 183 mil 553 (más de 80 por ciento nacional), por detrás de Nueva York, que suma 385 mil 760; Moscú, 211 mil 921, y Sao Paulo, 192 mil 628, de acuerdo con un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Quiero aclarar que eso no es así. Todas las medidas que tomó el gobierno de Chile son absolutamente incompatibles justamente con la política de rebaño , aseguró el ministro de Salud, Enrique Paris. En 24 horas se sumaron 6 mil 290 nuevos contagiados y 252 fallecidos inscritos, para totalizar 231 mil 391 infectados y 4 mil 93 fallecidos desde el primer caso reportado en el país, el 3 de marzo, indicó el funcionario.

Contagio lento

En redes sociales circulan declaraciones que dio al Canal 13, en abril, Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, quien renunció hace una semana por no controlar la pandemia: El esfuerzo no es que nadie se contagie, sino que la mayor cantidad de gente se contagie de una manera lenta para que no ocurra un momento en que hay tantas personas enfermas que el sistema sanitario no pueda sacarlas adelante .

La actual subsecretaria de Salud, Paula Daza, afirmó al diario La Tercera en esa misma fecha: Tenemos que lograr que las personas vayan enfermando progresivamente .

El presidente Sebastián Piñera no declaró una cuarentena nacional para mitigar el daño económico de la pandemia, pero sí ordenó cuarentenas por territorios, entre otras medidas preventivas, tales como la suspensión de las clases, la prohibición de actos masivos y el cierre de fronteras.