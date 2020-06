U

n grupo de opositores que se identifica con las siglas Frenaaa, también conocidos como Los Sorianitos, porque se tuvo conocimiento de su existencia por un video que publicó un consejero de los supermercados Soriana, ha llevado a cabo algunas manifestaciones motorizadas, cuyo fin es pedir la salida del presidente López Obrador. ¿Has participado? En nuestro sondeo de esta semana participaron 3 mil 244 personas y sólo uno por ciento contestó afirmativamente.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 3 mil 244 personas. En ­Twitter, 573; en El Foro México, 673, y en Facebook mil 998. Algunas opiniones.

Twitter

Es lógico que sean pocos, si con la corrupción y mala administración de gobiernos anteriores se hubieran beneficiado muchos, tal vez AMLO ni siquiera estuviera en la Pre­sidencia, pero no fue así y ahora les duele perder privilegios y no tener salariazos salidos de préstamos y no de producción generada.

@Rocrs65 / Tuxpan Veracruz

Lo que molesta a los conservadores en el fondo es que por primera vez en mucho tiempo existe un presidente que no se acompleja, no se intimida y no es sumiso a su poder económico.

@ Juan Paulo Ramírez / Guadalajara

No estoy de acuerdo con esa manifestación ni en el fondo ni en la forma. Creo en AMLO, ha superado con mucho mis expectativas de lo que se podría lograr en el tiempo y en las circunstancias de cómo recibió el país al iniciar su mandato.

@ Ana Luz González Vega / Hermosillo

Unos pocos queriendo mantener privilegios, otros más defendiendo privilegios de los primeros; aun así no confiarse, cuentan con recursos y saben del manejo de guerras sucias.

@srcala / Ensenada

Facebook

Me parece que algo bueno debe estar haciendo el Presidente para que ahora sean ellos los que se manifiesten y no la gente de a pie.

@Sonia / Edomex

No participo ni participaré, apoyo su gobierno y sus decisiones; siempre lo he apoyado para llegar a la Presidencia y desde ahí lograr los cambios que ayuden a la prosperidad de México.