Aún se ignora cuántos militantes tiene Morena

entimos por este mensaje no complaceros, ni en otros. El Colectivo Morena Chilangos entiende y atiende el último llamado: ya no hay cabida para simuladores; estamos en un momento de definiciones; estamos en favor de la transformación o no . ¡Heeeeey! ¿Los de casa ya tomamos nota?

No sabemos si a este propósito ayuda y sobre todo si su militancia lo aprueba. Una coalición con uno de los partidos más prostituidos con esta figura, ya que ha competido junto con el partido único, hegemónico, y con quien prometió un cambio y nunca lo cumplió, más de lo mismo. O qué mensaje hay, que el máximo dirigente (emergente, interino, para resolver la guerra interna) del partido acepte o solicite una entrevista con un periódico nacional, publicada en ocho columnas, en un clima donde la mayoría de la prensa ha sostenido una confrontación abierta con el nuevo régimen, denostando y descalificando todas sus acciones y decisiones de gobierno.

A dos años del triunfo de Morena, es inaudito que sus liderazgos y burocracia no hayan podido establecer con claridad, confiabilidad, precisión y certeza el padrón y número de militantes. Toda decisión tomada sin la aprobación de su base carece de legalidad y legitimidad.

En el próximo proceso electoral intermedio (comienza en septiembre) se renovarán alrededor de 3 mil 500 cargos de elección popular, prácticamente en toda el país. Ello será fundamental para la gobernabilidad y continuidad de este gobierno democrático.

¡Y aún no sabemos cuántos somos ni dónde estamos!

Colectivo Morena Chilangos

Falta de liquidez ahoga a las pymes

Las condiciones sanitarias y económicas han obligado a que la próxima semana tenga lugar una sesión extraordinaria con la finalidad de discutir y realizar ajustes al presupuesto para hacer frente a la situación actual. El gobierno federal ha mostrado buenas intenciones al conceder microcréditos a las pymes; sin embargo, esto a todas luces no es suficiente para mantenerlas a flote.

Datos recientes de la OCDE muestran que lo que está ahogando a las pymes no es la falta de acceso al crédito, sino la ausencia o retraso en las entradas de liquidez. Países como Chile o Colombia están promulgado una ley de pronto pago con la intención de que las pymes puedan cobrar en un plazo de 30 días. En México, no es de extrañar que estas empresas estén sometidas a condiciones de pago extremas con periodos de cobro que pueden ir de 60, 90 a 120 días, lo que dificulta no sólo su sobrevivencia, sino que esfuma toda posibilidad de capitalización. Hagamos un llamado al Poder Legislativo para que se ponga las pilas y acelere esta iniciativa de ley, que lleva más de un año empolvándose, de modo que las pymes tengan posibilidad de salir avantes en esta situación de nueva normalidad.

Humberto López Rizzo

Cuestiona artículo sobre el Tren Maya