“El 15 de junio dos sicarios de La Ruana secuestraron y violaron a Valeria H; vinieron sus padres a pedir ayuda, pero al llegar a su casa fueron a amenazarlos de que si hacían algo se atuvieran a las consecuencias.

Yo pregunto a las autoridades: ¿hasta cuándo van a hacer su trabajo? Ojalá y lleguen estas palabras a ellos y que de una vez por todas hagan lo que deben, ya basta de tanta impunidad, se los dice su amigo Hipólito , publicó en su cuenta Facebook el ex líder de autodefensas.

Asimismo, en un video que compartió en redes sociales, Valeria narró que desde hacía más de dos semanas sufrió acoso de dos sujetos, que le gritaban obscenidades, por lo que junto con su familia denunciaron ante la jefatura de la tenencia, sólo escucharon; pero no hicieron nada , señaló la menor.

Dijo que en 16 días no salió de su casa, pero el lunes pasado acompañó a su mamá a cobrar por un negocio que tienen, después fue con una amiga y cerca de las nueve de la noche, de regreso a su casa a bordo de su moto, una camioneta pick up negra le cerró el paso.