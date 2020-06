Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 20 de junio de 2020, p. a10

Después de renovar por cuatro años con el América y ser señalado como promesa del plantel nacional de Uruguay, Federico Viñas, de 21 años, no se presiona por las expectativas respecto de su carrera al dejar claro que por ahora Europa puede esperar, ya que está concentrado en las Águilas.

No pienso en el viejo continente, estoy muy feliz con el América. Es un club que no tiene nada que envidiarle a los equipos europeos, aunque todo jugador sueña con dar ese salto; me enfoco día a día en este plantel, porque es la institución más grande de México. Europa algún día llegará , dijo con tranquilidad en videoconferencia.

Con menos de un año de haber llegado al plantel de Coapa, Viñas ha anotado ocho tantos, por lo que la directiva americanista no dudó en desembolsar dos millones de dólares para comprar al joven jugador.