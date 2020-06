De la Redacción

A 50 años de que la selección de Brasil, liderada por Pelé, ganó su tercera Copa del Mundo (de las cinco que tiene hoy en día) en México 70, O Rei confesó que nuestro país es el lugar donde jugó que recuerda con más cariño.

De todos los viajes de mi carrera, todo el mundo me pregunta, ¿cuál es el mejor, en cuál te divertiste más? Un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que me dieron y por cómo me trataron, hasta el día de hoy, digo nuevamente, fue México , mencionó el ex astro brasileño en un mensaje compartido ayer por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Recordó además que aquella selección, que ganó el título el 21 de junio de 1970 tras vencer 4-1 a Italia en la final y que contaba con figuras como Jairzinho y Carlos Alberto, fue bien recibida por la afición tricolor desde el momento en que llegó al país.

El pueblo mexicano fue muy cariñoso con Brasil, y digo con Brasil porque soy brasileño y ellos me trataron a mí y a nuestra selección maravillosamente. Olvidando el futbol, éramos bien recibidos en cualquier lugar al que íbamos y después con el premio que Dios nos dio de ser campeones del Mundo en México, a la afición mexicana le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención , agregó.

En tanto, Roberto Rivellino, uno de los mejores volantes de la historia y pieza clave de la Verdeamarela que conquistó el Mundial de México 70, se sigue deshaciendo en elogios con el maravilloso gol de Carlos Alberto, una joya de juego en equipo que le dio la estocada a Italia en la final.

Esa selección, que para muchos es la mejor de todos los tiempos, merecía terminar de esa forma, haciendo un gol maravilloso con la participación de casi todo el equipo , aseguró Rivellino, de 74 años, en un breve video enviado a la agencia de noticias AFP desde su casa en Vinhedo, São Paulo.

Faltaban cinco minutos para que Brasil ganara su tercera Copa Mundial. Italia estaba aturdida por el futbol-espectáculo de la Canarinha, que estaba 3-1 arriba con el cabezazo en suspensión de Pelé, el disparo de Gerson y el gol de habilidad de Jairzinho (los italianos habían descontado por medio de Boninsegna).