If love is the answer In front of my face And I’ll live in this moment And find my true place

And I march and I dance And I sing and I laugh And I laugh and I laugh

Como todo acto creativo, la magia de este disco sucede de manera natural y a la autora, Norah Jones, le tiene sin cuidado que medios de la altura profesional de The New Yorker lancen equívocos, como el de ubicarla en la zona del easy listening y de accesorio del estilo de jazz para coctel y se pregunten, inútilmente: ¿es Norah Jones una cantante de jazz?, ¿una chanteuse milenial? para, finalmente, devolverla al casillero donde equivocadamente han intentado sujetarla los mass media: Her characteristic moods of melancholy and regret .

Desde su título, Pick me off the floor, es un rejuego de significados semánticos puestos en vida en su voz, la mejor en el orbe desde que expiró Billie Holiday pero dejó en ella escuela. El nuevo disco posee un sentido exquisito de la instrumentación y, sobre todo, su valor más elevado, la contundente sencillez.

El título, explicó Norah Jones al reportero Chuck Arnold, del New York Post, tiene que ver con eso, con el ejercicio del espíritu que realizamos cada vez que nos replegamos para juntar los pedacitos y hacernos más fuertes cada día:

“Estas canciones –explica Norah Jones– en realidad tratan de lo humano, que incluye sentirse de pronto derrotado pero al final, levantarse uno mismo. Por eso titulé así mi disco”.

Se trata, resumió al reportero Arnold, “de procesos por los cuales transitamos los humanos… es en lo que andamos día con día”.

Además de explicar la naturaleza de su nuevo disco, Norah Jones contó al reportero Arnold que tiene un ritual que data de hace unos 10 años: escucha cada mañana el hermoso disco de Ali Farka Touré y Toumani Diabaté, titulado En el corazón de la luna (que reseñó el Disquero cuando fue lanzado mundialmente).

En cuanto nos ubicamos en el corazón de la Luna el mundo suena vegetal, acuoso, arenosito, húmedo y tierno. Una vez que hemos puesto en el aparato reproductor el disco titulado En el corazón de la luna el mundo suena diferente, es más hermoso aún. Late.

Ese es el primer párrafo de la reseña que escribí y publiqué aquí el 10 de diciembre de 2005.

Norah Jones lo pone a sonar “como una plegaria de cada mañana. Y lo escucho para hacer yoga y… mis dos pequeños hijos (ella de cuatro años, él de seis) ya se sienten muy cómodos con este disco, los pone en tierra”.

Con su nuevo disco, Take me up off the floor, Geethali Norah Shankar Jones nos pone de pie todos los días:

To live in this moment

And finally be free

Is what I was after

No chains holding me

If love is the answer

In front of my face

And I’ll live in this moment

And find my true place

Nos conmueve como hizo hace unos pocos días, cuando se sentó frente al piano vertical de la sala de su casa para interpretar, en vivo a través de Facebook, una pieza de Duke Ellington, Fleurette Africaine, en homenaje a George Floyd, asesinado por los representantes del poder.

Norah Jones ha realizado microconciertos cada tarde de martes en la sala de su casa, transmitidos en línea como un ritual, para acercarnos más:

I’ll sing a song

I’ll have the time

And I’m holding on

To what is mine

I’ll kiss the dawn

Of a new day

And then I’ll

stumble on my way

Esa bella pieza, hermosísima como una flor, Stumble on my way, penúltima del disco, procura en la naturaleza humana, en el trajín de tropezar y levantarse. Soul, gospel, blues. Música espiritual. Esa es la naturaleza de la obra de una compositora que ya pasó a la historia por su genialidad. El trabajo fino de su voz y la instrumentación (música clásica, cuarteto de cuerdas, alientos metales, fundidos hasta sonar como una raga, emblema de la música clásica de India, territorio de su hermana, Anoushka Shankar).

El nuevo disco de Norah Jones, Pick me up off the floor, es un ritual y consiste en agacharse y recoger la flor del piso y ponerla en su lugar, en un florero en el centro de la sala de la casa y aún mejor: plantar la flor en la terraza, para gozo de los niños y alegría de los colibríes.

