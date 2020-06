E

n enero, cuando Silvestre “rastrojeaba“ su terreno, su pariente Anastacio, lo encampanó para ir a Navolato, Sinaloa, al corte de chile morrón. Pensó en el ahorro de mil 800 pesos del viaje y la oportunidad de juntar 7 mil pesos para la compra del Furadan y los medicamentos para su diabetes. A sus 66 años, sintió que podía cumplir con la tarea de llenar 60 botes de 20 litros durante el día para ganar 120 pesos. A diferencia de otros años, ningún integrante de la familia lo acompañó. Con sus compadres cooperaría para la comida y se acomodaría en un rincón para dormir. Lo más importante era tener el trabajo seguro y viajar gratis en el autobús.

Desde que se casó, se iba a trabajar con su esposa y sus seis hijos a La Paz, Baja California, en la industria de la construcción. Sólo su hijo Jorge heredó este oficio, y desde los 15 años que aprendió a pegar tabiques, optó por vivir en ese lugar. Su segundo hijo, José, se fue a Sonora donde se hizo experto en la poda, el amarre, deshoje, raleo, desbrote, selección, remoje, desrace y corte de la uva. Sólo su hijo mayor se quedó en Zoquiapa, sembrando maíz en la temporada de lluvias y cultivando hortalizas para venderlas en el tianguis de Chilapa.

El encarecimiento de los productos básicos, a causa de la pandemia y eldesempleo de los familiares que trabajan en Nueva York, atenazaron la vida comunitaria. Sin la llegada de los 300 dólares que mensualmente envían los migrantes a sus madres y hermanas, se canceló la posibilidad de contar con el fondo familiar que garantiza la comida diaria, así como la compra de medicamentos y de insumos para el campo.

El caso de Silvestre se repite en decenas de familias de La Montaña de Guerrero, que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. En esta región los municipios de La Esperanza , resultaron ser los de alta marginación, donde no hay médicos ni centros hospitalarios, por lo mismo, donde nadie puede saber si es portador del Covid-19. La apuesta de la población indígena fue la organización comunitaria con la instalación de filtros sanitarios para controlar la entrada y salida de los habitantes. Su estado crítico se manifiesta en la escasez de alimentos y en la imposibilidad de lavarse las manos donde juntan el agua de la lluvia y del manantial. Las pruebas PCR en los municipios de La Esperanza , no se aplican porque no hay personal médico que lo haga, ni laboratorios en la región.

En Tlapa, nadie ve a los jornaleros cargando sus costales y sus pequeños hijos sobre los terregales y barrancas. En las banquetas esperan horas y días hasta que los contratistas y choferes de los autobuses deciden salir. No hay una dependencia encargada de atender la multiplicidad de problemas que enfrentan. Es el viacrucis de la discriminación y la permanente vejación a lo largo del trayecto. El sistema de enganche de las y los jornaleros, es oprobioso. Se abusa por el desconocimiento que tienen sobre sus derechos laborales. Con gran facilidad se les expolia y extorsiona.