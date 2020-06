L

a actual dirigencia de Morena presentó ante la FGR una denuncia en contra de la secretaria general del partido, Yeidckol Polevnsky, por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto cuando fungió como encargada de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Diversos medios y comentócratas han interpretado esta medida como expresión de un conflicto político interno.

No lo es. En contraste con la práctica establecida por la propia Yeidckol en el pasado reciente, el actual CEN se ha abstenido de dirimir tales conflictos en instituciones externas y los ha mantenido en los cauces de las instancias internas. Por añadidura, no hay en Morena diferencias ideológicas o programáticas sustanciales, habida cuenta que las propuestas en ese ámbito se encuentran, en el mejor de los casos, en un estado embrionario. Los propios documentos básicos del partido (la Declaración de Principios, el Estatuto y el Programa) fueron redactados desde la oposición y hoy resultan claramente obsoletos e insuficientes y están atados al Proyecto de Nación 2018-2024, que fue la plataforma electoral –y que es, en buena medida, el programa de gobierno– del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, un documento que no rebasa los márgenes de un sexenio. Las circunstancias han impedido que se desarrolle en Morena un debate interno para contrastar y construir visiones de país y propuestas de sociedad de largo aliento, proceso indispensable para el desarrollo de verdaderos conflictos políticos.

Lo que sí ha habido es el empeño de reactivar a Morena y de recuperar su condición de partido-movimiento tras el año y medio de parálisis al que se llevó al partido, lapso en el cual la dirigencia no tuvo más foco de atención que el electoral y se olvidó de los movimientos sociales y populares. Ciertamente, ese empeño ha enfrentado jaloneos por el control pragmático y políticamente insustancial de instancias y comités, por rivalidades personales y por intentos de conformación de facciones, pero nada de eso amerita la denominación de conflicto político.

La materia de la denuncia referida corresponde más bien al ámbito administrativo y al de la posible comisión de delitos, en el cual las instancias internas del partido carecen de la capacidad y las facultades de esclarecimiento requeridas, y es por ello que se ha hecho necesario acudir a la procuración de justicia. El hecho puntual es que la anterior dirigencia no ha entregado la documentación suficiente para justificar una serie de gastos y de contratos, particularmente uno sobre la remodelación de locales y adquisición de bienes y mobiliario. Como además los frutos materiales de ese contrato no aparecen por ningún lado, lo procedente es la denuncia para esclarecer el destino que se dio a recursos que son, a fin de cuentas, dinero público.