De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 19 de junio de 2020, p. 14

El PAN no es golpista, sino demócrata, y apuesta a que, a través de la democracia y con los votos, en 2021 se logre un equilibrio para reconducir la política económica, asignar recursos y revivir programas como el de prevención del delito, señaló la dirigencia nacional de esta fuerza política.

Dado que Acción Nacional no es golpista , señaló que le ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que se comporte como jefe de Estado y no como jefe de partido, porque todos los días en sus (conferencias) mañaneras hace política y no hace gobierno .

En un seminario del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, destacó que el PAN no pide la renuncia del jefe del Ejecutivo federal, sino que se ponga a trabajar y dé resultados .

La dirigencia panista expuso que México atraviesa al menos cuatro crisis de manera simultánea: la económica, la de seguridad, en materia de salud y en democracia, las cuales se han complicado por el mal manejo del gobierno federal.