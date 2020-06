Javier Aranda Luna

Periódico La Jornada

Viernes 19 de junio de 2020, p. 3

De las bibliotecas de escritores que he conocido, una me ha llamado poderosamente la atención más que por su volumen de unos 20 mil ejemplares, por su variedad: la de Carlos Monsiváis. Su casa estaba dividida en dos partes. En la primera, que muy pocos conocimos, sólo albergaba libros y revistas; era posible encontrar desde una abultada colección de publicaciones literarias que ni la Hemeroteca Nacional tenía, hasta la colección completa de Mad y La Familia Burrón.

La otra parte de la casa también era una biblioteca de dos pisos donde vivía Carlos con sus tíos y una docena de gatos.

Imposible conocer las paredes interiores de su casa , pues las cubrían libros de cine, cómics, música, fotografía, historia, literatura, política, arqueología… En un estante, todos los libros de y sobre Octavio Paz; en otro los de Jorge Luis Borges, Artemio de Valle Arizpe, Alfonso Reyes.

–Permíteme, me decía mientras tapaba el teléfono, es María (y ante mi extrañeza me señalaba la espléndida foto que le había regalado Gabriel Figueroa de los ojos de María Félix, junto a la primera página manuscrita de Pedro Paramo, un dibujo de Tamayo y otro de Cuevas).

–¿Qué lees cotidianamente?

–Es muy azaroso. Leo una cuota diaria de periódicos y revistas y en las últimas fechas de economía. He devorado todo lo que podido sobre el Fobaproa sin entender demasiado, pero de cualquier modo haciéndome una composición de circunstancias. También tengo cotidianamente una lectura con cierto cuidado de periódicos y revistas y, ocasionalmente, de cuestiones ya muy banales. Por ejemplo, si estoy viendo la serie de Charles Dickens que está pasado Canal 22 vuelvo a leer a Dickens porque creo que uno no debe prejuiciarse y en ningún caso ver la película si no se ha leído antes el libro tratándose de novelas en verdad importantes.

“Así es normalmente mi día, pero también normalmente de pronto enloquezco con Balzac, o necesito leer a Paul Auster…en fin, allí sí hay un pleno azar, pero dentro de ese azar la deliberación de enterarme de panoramas completos lo más posible.

“En estos días leo sobre bioética, que cada vez me resulta más esencial. Y como soy un lector compulsivo, leo incluso manifiestos, algo que casi nadie hace, con grave daño en mi caso porque parece que los manifiestos te hacen disminuir tu capacidad de comprensión y, sin embargo, no puedo dejar de hacerlo; he leído todos los manifiestos de la derecha contra el condón y ahora estoy leyendo el debate sobre el libro de texto de quinto año de primaria, ese que la derecha dice que por qué se les habla a los niños de algo que no tienen que conocer y es el sexo.

Creo, y lo hago constantemente como lo ves ahora, que hay que leer siempre poesía porque es una manera de entrenar cualquier oído literario que puedas poseer, de asombrarte de manera constante porque los grandes poetas se renuevan siempre en cada lectura. Te ejercitas ante las grandes creaciones del idioma.

–Eres un lector voraz.

–Eso es un poco culpa de don Alfonso Reyes. Cuando lo veíamos en los años 50 en su palomar de Benjamín Hill, solía repetir que quien no se sabe de memoria poesía no llega en realidad a gozarla. Que la poesía también es un don de recapitulación en el instante y que es necesario recordar poemas para, en verdad, gozar de la poesía; que alguien deba recurrir cada vez a los libros está de alguna manera sujeto a una situación no literaria y que lo literario es el recuerdo.