Varias veces pregunté cuál era su método de lectura de la prensa. Decía: Veo todo a vuelo de pájaro y me detengo en lo que me interesa . Era eso y, claro, su memoria prodigiosa.

▲ Carlos Monsiváis junto al escritor Gabriel García Márquez en los inicios de La Jornada. Foto Luis Humberto González

El compromiso de Monsiváis con cinco décadas de causas nunca estuvo exento de la mirada crítica. Escribió contra la práctica de rapar (pelonear) a los adversarios que llegaron a emplear contingentes de la CNTE, por ejemplo. Aunque juzgaba que el Movimiento Urbano Popular (MUP) era el gran civilizador del México de masas , lamentaba la persistencia de caciques gestores y el escaso peso de las mujeres en sus liderazgos. Se opuso también al bloqueo de Paseo de la Reforma en 2006. En pleno plantón, firmó una carta con varios de sus cercanos: Si no quieren desvirtuarse, las causas legítimas y legales no deben imponerse sobre una ciudad y sus habitantes, y es injusto lastimar primero a los capitalinos, y sus autoridades, y dejar para más tarde la confrontación con los responsables del magno fraude que se inició con el desafuero . Un sábado de esos días de plantón se le dijo que la carta había causado molestia en el círculo de López Obrador: No, unanimidad no , fue su respuesta.

En compañía de Monsiváis las puertas se abrían en todas partes. En Cuicuilco, la celosa guardia de la marcha de los mil 111 zapatistas (1997) le dio paso franco en un santiamén. En la misa papal celebrada en el Autódromo (1999) unos curas de pueblo le hicieron cancha para que pudiera sentarse. Eran, quizá no tan sorprendentemente, sus lectores, y lo trataban de maestro, pese a que Monsiváis era orgulloso de su anticlericalismo.

Dos años antes de su muerte, Monsiváis presentó su libro El Estado laico y sus malquerientes, que editó su gran amigo Ariel Rosales. Era, decía, una crónica de todos los intentos de negar, con autoritarismo y no sin violencia, la laicidad .

Monsiváis distinguía entre laicidad, generada por la estructura jurídica del Estado, y por la separación de la Iglesia y el Estado , y laicismo, al que consideraba la movilización crítica que no admite la intolerancia de la derecha y el odio activo contra la secularización .

El uso del término laicismo le parecía básico frente a la insistencia fundamentalista que buscaba –y busca– la devolución de fueros eclesiásticos y educación religiosa en escuelas públicas.