Batería, bajo y dos guitarras creativas son capaces de generar muchísimo ruido, en su mayoría instrumental; pocas letras, pocas voces: perdidas, zombies, apesadumbradas, desganadas –dicho sea como virtud–, cuando aparecen esporádicas. Círculos concéntricos reiterativos en sus estructuras, que igual son vestidas con vertientes noise, shoegaze, punk, hard rock y hasta kraut. Producido por ellos mismos, los detalles y arreglos están bien medidos y pensados, y cuando hay ruido y experimentación, nunca pierden el foco de la composición ni de su trayectoria parabólica de alteración controlada y sensatez ansiosa, tal y como la epidemia nos tiene. Estruendo crudo sin perder sofisticación. Tristeza continua sin llegar al abandono, manteniéndose alerta. Fresco y a la vez retro. Banda sencilla, sin pretensiones, pero con firme sinceridad artística. Vale la pena escucharlos, dejarse llevar por su ensueño distorsionado. Atención particular a No sé todo, El Chirota, La Ciudad; la gran RTL y la taciturna ¿Cuánto Falta?, pregunta que nos hacemos todos los días, anhelando que toda esta pesadilla virulenta termine de una vez.

Y es que ése es el sello auditivo que logra depurar este cuarteto, con una de las mejores grabaciones nacionales que quizás escuchemos en este accidentado 2020. Evocaciones a Sonic Youth, Nirvana, Weezer, Pavement, Yo la Tengo plagan los tracks, para dar un resultado distinto: el de la reinterpretación de unos veinteañeros que no lo vivieron, de modo que lo suyo no es nostalgia, sino lo que sus orejas y cabezas centennials oyen del streaming sin fin de la amplia carretera virtual.

oda vez que los ciudadanos del mundo vamos aceptando la pandemia como forma de vida, instalados en un estado de meseta mental, en un cruce entre la alteración controlada y la sensatez ansiosa, llega como anillo al dedo un álbum cuyo título y contenido sonoro parecieran haberse diseñado para aparecer en estos tiempos aciagos, sin proponérselo: Tiempos Raros, del grupo mexicano El Shirota, de Chiluca, estado de México (Atizapunk para los cuates, Atizapán de Zaragoza según los mapas). Tras siete años de darle en el subterráneo e ir ganando prestigio en el valle de México hasta alcanzar dos peldaños importantes para cualquier banda reciente de sonidos interesantes (actuar en el festival Nrmal 2019 y grabar una sesión para la prestigiada estación de radio estadunidense KEXP), presentan éste su primer larga duración, aunque ya habían emitido tres EP: Chiluca no es Sátelite (2013), ESH001 (2016) y ESH002 (2018). Sin embargo, el sencillo que les dio el empujón fue Carreta Furacão, editado de forma aislada en 2019: un hipnótico motivo de bajo que se repite en espiral, al que se le van enredando poco a poco elementos rugosos, instrumentales, el cual estalla in crescendo para luego descender de nuevo, con talante harto grunge-noventero.

