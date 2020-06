La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió amparo a una asociación civil que reclamó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de emitir información relacionada con el fenómeno social de los asentamientos humanos informales o irregulares. En la sentencia, la primera sala argumentó que, efectivamente, es atribución del Inegi generar la información estadística y geográfica idónea, pertinente y eficaz, para que las autoridades implementen, de manera óptima, las políticas públicas necesarias en aquellos sectores de la población más desprotegidos, como lo son quienes habitan los llamados asentamientos informales o irregulares. Es que el Inegi no tiene tiempo ni presupuesto para hacer ese tipo de estudios. De un tiempo para acá se ha convertido en un búnker del viejo priísmo, con un heredero del pasado, Julio Santaella, como presidente, dedicado a generar informacion contra la 4T. Su más reciente estudio fue una inusual encuesta telefónica en que demostró que la crisis dejará el mayor número de personas sin empleo de la historia. Habría que verificar el dato contra el de la crisis del error de diciembre , cuando Zedillo. ¿A usted le llamaron por teléfono del Inegi? A mí tampoco. Probablemente es cierto lo que dice, pero le faltó rigor al sondeo telefónico. Sirvió su reporte para que se desatara una ola de ataques contra el presidente López Obrador, aunque, como sabe bien Santaella, los verdaderos responsables del desempleo y otras calamidades son los fascinerosos a los que sirvió y sigue sirviendo.

Vaya manera de apoyar a López Obrador. El Partido Verde palomeó todas las reformas del peñanietismo, incluyendo la energética y la petrolera. Desde época inmemorial se ha opuesto a los ideales de Andrés Manuel. ¿Y por qué mejor no se enrola Ramírez Cuéllar en el PVEM?

No aprendió con la deserción de Lilly Téllez. Ahora el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anuncia que va a subir al arca de Noé al Niño muerde.

No aprenden a aprender

lrededor de 1.5 millones de trabajadores presentaron solicitudes de seguro de desempleo la semana pasada, anunció el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Eso eleva la cuenta de los desocupados en las últimas 13 semanas a la cifra de 45.7 millones, de acuerdo con información del portal digital de Bloomberg. Ésta es la cuenta oficial, no la estimacion de economistas que produjo confusión recientemente. Otra mala noticia para los desocupados es que recibirán menos dinero. La ley Cares estableció un pago extra de 600 dólares a la semana, pero el programa termina el próximo 31 de julio, y a partir de esa fecha sólo contarán con 378 dólares cada semana, que es el promedio nacional del seguro de desempleo, a menos que el Congreso intervenga para extender el programa. Algunos trabajadores pueden no estar al tanto del recorte de su cheque. 378 dólares son más de 8 mil pesos, y millones de familias podrían vivir un mes cada una con ese dinero. Sin embargo, son otros los precios en Estados Unidos; en la compra de la despensa en Walmart pueden irse 200 dólares.

Ombudsman social

Quise revisar mi buró de crédito por Internet e ingresé a la página https://www.burodecredito.com.mx. Me solicitan información de mi tarjeta de crédito, de crédito automotriz, etcétera. No me da confianza dar mis datos. ¿Será la única forma de obtener mi estado?

Virginia Álvarez Cruz / CDMX

R: No hay de otra, es un monopolio privado autorizado, integrado por bancos y empresas internacionales, TransUnion y Dun & Bradstreet.

Twiteratti

La OMS confía en que a finales de 2020 haya cientos de millones de dosis de vacunas contra el #coronavirus, y en 2021 estén disponibles otros 2 mil millones. Hay tres vacunas en la fase final de pruebas en humanos.

@NoticiasONU

