El Tren Maya y el racismo velado

L

eímos con mucho pesar ¿Nos robará el tren el paraíso? , de Paloma Escalante Gonzalbo. Nos sorprendió el candor y la ingenuidad que muestra al referirse al mal llamado Tren Maya , y su velado racismo, con el que apela al paternalismo gubernamental de siempre para la solución de los problemas de los pueblos indígenas de la península de Yucatán.

Es precisamente ese racismo velado, no reconocido ni aceptado por quienes lo ejercen, el principal problema que nos aqueja, pues de él se derivan todos los demás.

Dice doña Paloma que los territorios ancestrales se perdieron hace siglos .

¿Los territorios ancestrales se perdieron hace siglos? El que las formas jurídicas de propiedad de la tierra hayan variado con el tiempo no es culpa de los pueblos originarios, sino de los gobiernos en turno. Estos cambios no han borrado nuestros territorios ancestrales ni nuestros derechos sobre éstos.

Doña Paloma sólo parece haber recorrido caminos asfaltados, sin haberse internado realmente en nuestro territorio. Con ello, pretende juzgar el todo (que no vio) por una pequeña parte. En la parte que no vio es donde vive más dignamente la cultura maya, el alma de la identidad de cientos de miles de indígenas.

Dice que “los pueblos han sido consultados y (…) la consulta fue muy bien recibida”. Sin embargo, sobre este proceso, ONU-DH concluyó que no cumplió con los requisitos internacionales de los derechos humanos, que establecen que: la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado , así como de buena fe.

Por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal.

Ruussel Peba Ocampo y Haizel de la Cruz Martín

Agradece sonrisa por cartón de Magú

Mi apreciado y admirado Magú, su monada de este jueves: ¡certera en la parte sin olvidar el todo! Como respuesta, una tenue sonrisa, señal de buen inicio de otro día pandémico, harto de soledad y de una tristeza disfrazada.

Marcos Aguilar

Nos amenaza tetralogía de la muerte, advierte