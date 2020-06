Roskomnadzor da a entender que en su decisión influyó la reciente declaración de Durov de estar dispuesto a contribuir a combatir el terrorismo y el extremismo , con métodos perfeccionados para detectar y eliminar ese tipo de contenidos sin afectar la privacidad de los usuarios.

El conflicto empezó en julio de 2017, cuando el FSB (siglas en ruso del servicio federal de seguridad), exigió a Durov que le entregara las llaves del sistema de cifrado de las conversaciones, alegando que ello ayudaría a combatir el terrorismo y el extremismo .

Durov se negó por dos razones: una, que la exigencia del FSB equivalía no sólo a una intromisión en la privacidad de las personas, sino que era una forma encubierta de censura y, la otra, que simplemente no se podía satisfacer por una cuestión técnica: el avanzado sistema de cifrado de Telegram no utiliza llaves o códigos, es mucho más complejo.