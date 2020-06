Ap

Viernes 19 de junio de 2020, p. 6

Nueva York. A medida que las protestas estallaron en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, todas las grandes compañías de entretenimiento en Hollywood emitieron declaraciones en apoyo a la comunidad negra.

Y así de unánime como se dio esa muestra de solidaridad, quedó claro que no era una lucha que Hollywood pudiera ver desde las gradas. Como lo demostró el debate por Gone with the wind (Lo que el viento se llevó), la industria cinematográfica tiene un pasado y un presente sobre el cual reflexionar. En una protesta reciente en Los Ángeles, organizada por importantes agencias de talento, el actor Michael B. Jordan llevó el foco a las sedes de los estudios a su alrededor.

¿Dónde está el reto de comprometerse con contrataciones de personal negro? Contenido negro encabezado por ejecutivos negros, consultores negros , dijo Jordan. ¿Están vigilando nuestra narrativa también?

El historial de inclusión y diversidad en Hollywood ha mejorado en años recientes, pero todavía está rezagado con respecto a la población estadunidense, en particular en sus filas ejecutivas. (Es más fácil, Spike Lee ha bromeado, tener un presidente negro que un director de estudio negro). Las declaraciones y donaciones están bien y son buenas, pero los estudios de Hollywood y las empresas de producción pueden pronunciarse de una manera más fuerte al aprobar películas diversas y rexaminar quiénes se encargan de aprobarlas.

Esta es una oportunidad de oro para que Hollywood se mire en el espejo y decida de qué lado de la historia quiere estar , sostuvo Darnell Hunt, decano de ciencias sociales en la Universidad de California, en Los Ángeles.

El reporte anual de diversidad en Hollywood de la UCLA muestra un aumento notable en papeles protagónicos en las películas más populares de los últimos años. Los investigadores afirman que la diversidad es buena en términos monetarios. La gente de color, según datos estadísticos, suele comprar más de la mitad de los boletos para las películas más taquilleras.

Pero Hunt también ha detectado que el cambio no ha sido sistemático. Cerca de 93 por ciento de los ejecutivos más prominentes en los estudios son blancos y 80 por ciento hombres. Ante lo cual, plantea: