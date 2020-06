Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 19 de junio de 2020, p. 25

La crisis que detonó la pandemia de Covid-19 ampliará el abismo que ya existía en América Latina, región que si bien no es la más pobre del mundo, sí destaca como la más desigual, expuso Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La región arrastra alto desempleo, la maldición de la informalidad y niveles de pobreza que este año podrían sumar a 20 millones de personas más en su condición extrema; lo que estamos viendo es una ampliación de este abismo, el cual es éticamente incorrecto, moralmente equivocado, disfuncional económicamente y políticamente incorrecto, muy peligroso , sentenció.

Durante una videoconferencia convocada por la Americas Society/Council of the Americas, Gurría recalcó que en América Latina, la pandemia no trajo nuevos problemas, sólo se volvieron más obvios, mucho más evidentes, mucho más urgentes los que ya había. La región tiene antecedentes cercanos de crisis, pero nunca habían implicado que las personas no pudieran ir a trabajar y tuvieran que elegir entre el virus y el hambre .

Explicó que más allá de los efectos detonados por el Covid-19, la región tuvo un 2019 malo , puso como ejemplo a México, donde la actividad económica decreció ligeramente. En este contexto, subrayó que la crisis actual exacerbará las desigualdades entre ricos y el resto. La línea entre clase media y clase baja se está diluyendo y con ello la movilidad social. Esto siempre ha existido, pero ahora estará exacerbado , consideró Gurría.