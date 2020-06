Afp

Periódico La Jornada

Viernes 19 de junio de 2020, p. a11

París. Una falta ética, una falta de vigilancia, pero no un crimen : la defensa del ex presidente del atletismo mundial Lamine Diack, a quien se juzga en París por corrupción ligada a los escándalos de dopaje ruso, pidió al tribunal que sea indulgente y tenga en cuenta su elevada edad (87 años). El veredicto será comunicado el 16 de septiembre.

Después de haber pedido la absolución, uno de los abogados del ex dirigente senegalés, William Bourdon, no descartó la posibilidad de que los jueces opten por lo judicialmente correcto , según lo cual, en caso de condena, les solicitó no tomar una decisión que impida (a Lamine Diack) morir con dignidad, abrazado por los suyos, en su tierra natal , pues desde su arresto en 2015 no tiene autorizado salir de Francia.

Su detención se produjo apenas unos meses después de haber abandonado la presidencia de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, actual World Athletics), que dirigió desde 1999 y en la que cedió el mando al británico Sebastian Coe a mediados de 2015.