La periodista y traductora compartió en su cuenta personal de Twitter una entrevista con un diario español, en la cual expresó: Cada ser humano vale el universo, la historia, vale todo. No nos resignemos, nos tengamos miedo, no nos conformemos; seamos seres con la cabeza levantada del suelo y solamente de ahí puede partir la salud de mundo .

Más tarde, Pilar del Río dio la noticia de que no queda material inédito por compartir, al menos no una obra acabada y perfilada, como Claraboya, que entregó a una editorial y no publicó. Con motivo de la preparación de la celebración del centenario natal de Saramago, en 2022, se han descubierto obras de juventud, de teatro y cuento que no se sabe si serán publicadas, y que de serlo sería en ediciones limitadas para estudiosos.

En las semanas recientes recibió múltiples peticiones y referencias a Ensayo sobre la ceguera, novela publicada en 1995, por lo que decidió volver a leerla. Me hacía mucho daño, porque yo sé del sufrimiento de Saramago al momento de escribir ese libro, porque es muy duro tener que reconocer que ciegos somos capaces de destruir a nuestros semejantes, dejarlos solos y abandonados a su suerte , contó en la charla con el periodista Ignacio Escolar, a unos minutos de iniciar el otro homenaje en Lisboa, en la Fundación José Saramago.

Cerca del río Tajo, que observó Saramago –al igual que el poeta Pessoa–, se hizo la lectura de Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, a cargo de los actores André Levy, Joana Manuel y Tiago Rodrigues, que se compartió de manera virtual por un pago de tres euros, dinero destinado a un fondo para artistas afectados por la pandemia.