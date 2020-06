A

nte la incertidumbre del futuro mexicano, en tarde gris, fría y lluviosa, aburrida e inacabable, no me quedó más remedio que refugiarme en las sombras de secretos negros con esa morena que deseaba. Que el cuerpo se le adecuara a su sombra al igual que la sombra se iba adecuando a la situación que vivimos los mexicanos, que ya no sabemos qué de que , ni qué de que .

Sombra ráfaga de recuerdos, memoria de luz radiante perdida en el horizonte encapotado, sueño interior de fantasía desbordada en milagro de la aparición de los pechos escondidos que resaltaban y descendieran al caderamen de mármol, de realidad táctil y óptima opulencia.

Deslizarse entre el ramaje de los recuerdos velados por la lluvia. Pasión que pintaba su ojera y bajo la sombra perpetuaba el deseo cultivado en la castidad de la lluvia. Sentir el sexo traumatizado, la imaginación volcánica, voluptuosidad en acontecer escénico que no sólo deslumbraba, sino que conmovía por la calibrada expresividad. Me sorprendía sacándome del tedio de la oscuridad de las sombras a luz trastornadora. Derroche de colores que parecían rasgar el crepúsculo con furia serena. Desdoble ante un espejo, reflexión de mí mismo, en la rebelión de la morena cascabelera en versión auténtica mostradora de lamentables estertores del deseo.

Descubrimiento de formas sinuosas y jugos melosos de frutas frescas; ciruelas rojas y amarillas, mangos, peras, uvas verdes y vino. Fuerza instintiva de un sueño interior. La contemplaba recostada, laxa, saliendo de la sombra, las caderas carmesí. Languidez que llegaba a la lúgubre frontera de la llama.