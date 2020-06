Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Jueves 18 de junio de 2020, p. 31

El brutal asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortíz y su esposa Verónica Barajas, cometido enfrente de sus hijas menores, dentro del domicilio familiar, muestra una falla en la seguridad nacional.

Para quienes se han encargado de polarizar la sociedad, haciendo señalamientos contra funcionarios judiciales, nombrándolos el cártel de los ampareros , no será una sorpresa esta noticia. Si los jueces son parte de los enemigos de la nación, en esa lógica, se trata de un ajuste de cuentas. Nada más alejado de la realidad. Los funcionarios judiciales que, de cara a los delincuentes y a la sociedad, dictan sentencia son el rostro del Estado. El Poder Judicial de la Federación (PJF) deja de ser un concepto etéreo para solidificarse en esa persona que resuelve los juicios. Mirar de frente a un delincuente comprobado para decirle cuántos años pasará en prisión y para decirle que todos los bienes adquiridos ilegalmente pasarán a propiedad del Estado no es cosa menor. Menos cuando los delincuentes están acostumbrados a vivir en la impunidad. A grado tal que amenazan con arrasar poblaciones si no se acatan sus órdenes.

Según la nota de El Universal ¿Fallas de inteligencia en la ejecución del juez de Colima? , firmado por Raúl Rodríguez Cortés, el gabinete de Seguridad Nacional tenía noticia de un golpe inminente al Estado mexicano. Se tomaron providencias para proteger a integrantes del Poder Ejecutivo de la Federación, pero no se dio vista al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ni demás integrantes del PJF.