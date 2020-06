Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 18 de junio de 2020, p. 13

Aunque la reunión del martes con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se desarrolló en un ambiente amistoso , los familiares de personas desaparecidas que están en plantón en el Zócalo desde hace casi dos semanas reiteraron que el campamento se mantendrá hasta que se destituya a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez.

Beatriz Torres Zuleta, una de las quejosas, explicó en entrevista que durante el encuentro con el funcionario se le insistió en la demanda de una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.