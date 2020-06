Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Jueves 18 de junio de 2020, p. 7

El asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa fue un crimen de Estado, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Durante una videoconferencia con la Barra Mexicana de Abogados, el ministro abrió su presentación señalando: que no haya duda que este es un crimen de Estado, y cuando ocurre algo así todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado; aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción .

Zaldívar hizo alusión a la definición más general del término, donde se incluye a los delitos cometidos no sólo por agentes estatales, sino también por particulares, con la complicidad, tolerancia u omisión del Estado.

Sentenció: Si este caso no se resuelve será una derrota para el Estado mexicano; el estado de derecho quedará herido de muerte .

Afirmó que el juez Villegas contaba con protección, pero optó por renunciar a ella. Añadió que el Consejo de la Judicatura Federal le envió un oficio solicitándole que reconsiderara, pero el juzgador reiteró su decisión de no tener escoltas.