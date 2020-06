Espina aseguró que en los tres meses de pandemia hubo 17 millones de fiscalizaciones a habitantes y 6.5 millones de vehículos, pero ese esfuerzo no ha impedido que personas, de manera irresponsable, pongan en riesgo la vida de los compatriotas por no cumplir con medidas sanitarias .

La fiscalización en terreno, dijo, será extraordinariamente rígida y rigurosa en todas las avenidas relevantes , también a los peatones, aunque eso signifique largas demoras, para reducir la movilidad a 50 por ciento.

La subsecretaria de Salud, Katherine Martorell, quien usó la palabra catástrofe para describir la situación, fue la encargada de rechazar la propuesta de clausurar Santiago, planteada antier por un grupo de expertos.

No es posible hablar de una hibernación, de cerrar la ciudad, porque eso afecta a calidad de vida de las personas que están en cuarentena, no permite el abastecimiento, no permite el acceso a los servicios básicos, pero vamos a restringir al máximo los permisos porque si no disminuimos el desplazamiento, no vamos a lograr el objetivo, que es salir adelante de esta catástrofe, de la pandemia , afirmó, luego de detallar las principales restricciones y fiscalizaciones.

La sensación tras el mensaje de amenaza desplegado por el gobierno chileno no es sólo que la pandemia se les ha escapado de las manos, sino que no está a la vista un horizonte cercano para siquiera atenuar la propagación del virus.