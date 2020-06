L

os gobiernos neoliberales se apasionaron por los espejitos –y algo de oro, desde luego– que les ofrecieron las grandes empresas españolas que se avecindaron en México –las cuales se sirvieron con la cuchara más grande– y con ellas fueron más que generosos: todo les dieron y nada les reclamaron, de tal suerte que las finanzas de esos corporativos crecieron como la espuma, como en el caso de Repsol y OHL. No es gratuito, por ejemplo, que trasnacionales financieras como BBVA obtengan en México 40 por ciento de sus utilidades globales o que la energética Iberdrola tenga en nuestro país 20 por ciento de su capacidad instalada (el doble que en Estados Unidos y casi la misma proporción que en su nación de origen, de acuerdo con su propia información). Siempre han respetado las reglas, pero las suyas, nada más.

Días atrás, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) actualizó las tarifas de interconexión para las empresas privadas llamadas auto abastecedoras de energía eléctrica, y el aumento fue de entre 427 y 811 por ciento, lo que da idea de la ínfima cantidad que dichos consorcios pagaban y el creciente subsidio que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debía pagar para tenerlas apapachadas, siempre de acuerdo con los generosos contratos firmados con los gobiernos neoliberales.

Y no sólo eso: la CFE denunció la existencia de un mercado negro o paralelo (de las empresas privadas) en la venta de energía eléctrica a través de simulación de sociedades de autoabastecimiento, lo que ocasionó que en los tres últimos años la empresa del Estado dejara de percibir cerca de 23 mil millones de pesos, y, desnudados, los consorcios involucrados solo atinaron a exigir certeza jurídica y estado de derecho , es decir, garantías para mantener intacta la rapiña que los gobiernos neoliberales les avalaron.

En este contexto, ayer el presidente López Obrador dijo que “algunas empresas del sector eléctrico están inconformes, debido a que se está poniendo orden; ya no se les permite hacer y deshacer. Ya hemos hablado de que abusaban, que vendían la energía eléctrica muy cara a la CFE, se les tenía que dar hasta subsidios y todos esos contratos los obtuvieron mediante el influyentismo, sobre todo las empresas extranjeras y en particular –y esto no tiene nada que ver con el pueblo español– las empresas españolas que veían a México como tierra de conquista y abusaron. Antes, por esos abusos, el que pagaba los platos rotos era el pueblo de México, porque constantemente aumentaban el precio de la luz como el de las gasolinas. Les iba muy bien a los empresarios, sobre todo a los extranjeros, pero le iba muy mal al pueblo de México”.