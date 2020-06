Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de junio de 2020, p. 27

Guadalajara, Jal., La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco (SSEJ) informó que no han aprobado exámenes de control de confianza 22 de los 49 policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos que fueron desarmados el 5 de junio y enviados a la Academia de Policía del Estado.

Agentes de esta corporación mataron a golpes al albañil Giovanni López tras detenerlo por una falta administrativa , el mes pasado.

Para que un policía de cualquier nivel pueda ejercer el cargo debe aprobar dichos exámenes, según la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, 21 elementos no estaban dados de alta como agentes. De acuerdo con la SSEJ, esos elementos realizaban labores propias de la corporación municipal y usaban uniformes.

De igual manera, señaló la SEEJ, dos de los 49 policías resultaron parcialmente positivos a pruebas toxicológicas y deberán someterse nuevamente a análisis para acreditar si ingieren estupefacientes.

En su informe, la dependencia no detalló si quienes reprobaron sus exámenes no alcanzaron calificaciones suficientes o simplemente no se les aplicaron. Tampoco precisó si los 21 agentes que no estaban dados de alta tenían otro cargo en el ayuntamiento de Ixtlahuacán.