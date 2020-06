P

oco a poco algunas veces, otras de sopetón, pero a todos les van quemando los rigores del cambio prometido. Pocos, si no es que nadie de los posibles afectados, previeron que se llegaría hasta las sólidas bases de la estructura prevaleciente que han sido removidas. Si se hubieran detenido, antes de causar el actual escozor, quizá habrían tenido razón en suponer que las modificaciones se quedarían en la superficie y no bajarían a la delicada y fina médula. A esta altura del sexenio y con la profundidad ya conseguida, la continuidad del nuevo modelo de gobierno muestra con claridad la ruta a seguir y el propósito reivindicador que lo anima.

La marcha emprendida en el terreno fiscal puede ser ejemplar y su trayectoria no deja escapatoria. Aquellos acostumbrados a recibir generosos, pantagruélicos favores del poder de turno se han topado con la pared de los arranques distributivos en marcha. No se usará la hacienda pública para financiar simpatías y apoyos de quien no es necesario ni prudente o incluso conveniente hacerlo. Atrás han quedado las negociaciones en lo oscurito. Haber anunciado que, por ahora al menos, no era necesario empeñarse en una reforma fiscal, calmó los ánimos de muchos que, mal supusieron, era el postrer sello de los cambios cosméticos propagados. Empezó entonces lo que otros llaman, sacado de la Biblia, el crujir de dientes . Los grandes deudores iniciaron sus viajes a la báscula de una pesadora inclemente. Los recursos que se han rescatado provienen de los bolsillos de quienes, en ese recinto hacendario, siempre se sumaron a los ya tapizados de privilegios. Pasan ahora a exigir su justa parte los olvidados de siempre.

Las reverberaciones de los temblores fiscales se extienden y desparraman por muchos meandros de la administración pública y no dejan de considerar los puntos finos y álgidos de los intereses privados. En las aduanas del SAT se procedió a remover al personal de su cúpula, con mucho el mero meollo de la escalera de transas. Se eligió a un abogado curtido en la negociación política durante muchos años como coadyuvante de los cambios. Ahí irán cerrando las válvulas, antes abiertas de par en par, que tenían a su disposición los contrabandistas. Eran éstos y sus respetables jefes los que mandaban hasta con la arrogancia de los falsos triunfadores. Los montos de recursos a rescatar son cuantiosos. Deben calcularse en cientos de miles de millones. Menos que eso, sería, aunque suene drástico, un logro mediano.